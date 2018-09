Assalto all'ufficio postale la banda di malviventi messa in fuga dai cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Tentano il colpo alle Poste, ma il furto fallisce anche perché alcuni testimoni si sono accorti del raid e hanno dato l’allarme. Ora è caccia ai ladri. L’azione criminosa si è svolta in pochissimi minuti. Nella notte tra sabato e ieri dei malviventi, dopo essersi coperti il volto, sono entrati in azione all’ufficio postale della frazione Villa Potenza. Obiettivo: i soldi contenuti nello sportello Postamat. In base alle testimonianze raccolte successivamente dai carabinieri, i ladri hanno tentato di scardinare la bocchetta di erogazione del denaro. Qualcosa però li ha messi in allarme e ha scombinato i loro piani tanto che, per non rischiare di essere acciuffati, i banditi hanno deciso di darsi alla fuga. A sventare il colpo è stato qualcuno, che, insospettito dagli strani movimenti attorno allo sportello Postamat e dalla situazione anomala, ha chiamato il 112, segnalando ciò che stava accadendo. Con molta probabilità i malviventi si erano accorti di essere stati visti e sono fuggiti un attimo prima che sul posto giungesse una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata.