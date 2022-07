MACERATA - Sfreccia in autostrada a tutta velocità e in stato di ebbrezza alcolica, ma viene inseguito e fermato da un dirigente della polizia stradale di Macerata libero dal servizio: il vicequestore aggiunto Tommaso Vecchio, comandante della sezione di Macerata. È durata poco, per un automobilista alla guida di una Alfa Romeo Giulietta, la corsa in A14 che alle prime luci dell’alba di domenica scorsa non è passata inosservata al poliziotto, che stava percorrendo l’autostrada in direzione Sud, con la propria auto privata.

La vettura sportiva si trovava nei pressi del casello di Grottammare, quando il vice questore Vecchio l’ha vista procedere a zig zag, sorpassando gli altri mezzi da sinistra a destra delle due corsie di marcia, con una guida pericolosa per coloro che in quel momento stavano percorrendo l’autostrada. L’improvvido conducente però non poteva sapere che tra le auto sorpassate c’era anche quella del dirigente della polizia stradale, che ha visto la Giulietta sfrecciare a tutta velocità, evitando per mera fortuna l’impatto, prima con un veicolo, e di seguito con un altro. Immediato l’intervento del funzionario che si è attivato per fermare l’auto pirata. Vecchio ha inseguito per almeno un chilometro e mezzo la Giulietta fino ad affiancarla: si è qualificato e gli ha intimato di rallentare la corsa.

A quel punto, in sicurezza, lo ha condotto, a velocità moderata, verso l’uscita del casello di Grottammare e ha chiamato in ausilio la pattuglia di tratta della sottosezione di Porto San Giorgio.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno scoperto che a bordo dell’auto viaggiava anche una giovane donna. Inoltre, dopo avere sottoposto il conducente agli accertamenti di rito, è emerso che l’automobilista era alla guida del veicolo in stato di ebrezza alcolica. All’uomo è stata contestata la guida pericolosa e gli è stata ritirata la patente.



Il tempestivo intervento del funzionario della polizia di Macerata prima e dei suoi colleghi del Fermano successivamente, è stato provvidenziale ed ha evitato ben più gravi conseguenze al conducente, alla ragazza che viaggiava con lui e agli altri mezzi che si trovavano a percorrere l’autostrada in quel momento. Grande è stata, infatti, la paura anche per gli automobilisti che sono stati sorpassati dall’auto pirata e, in alcuni casi, hanno avuto la consapevolezza di aver evitato un grave incidente.