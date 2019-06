Ubriaco bestemmia al bar: â€‹gli arrivano due multe da 100 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I carabinieri della sezione Radiomobile del comando compagnia di Macerata hanno elevato due contravvenzioni, pari a poco più di 100 euro ciascuna a carico di uno straniero, di origine algerina, residente nella provincia maceratese. Durante i controlli agli esercizi pubblici, i militari hanno infatti scoperto in un bar dell’immediata periferia di Macerata lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, visibilmente ubriaco e che infastidiva la clientela.L’uomo, alla vista dei carabinieri e mentre questi procedevano al suo controllo, ha iniziato a bestemmiare più volte ad alta voce. I carabinieri, dopo le incombenze del caso, gli hanno quindi elevato due contravvenzioni: una per ubriachezza manifesta ed una per aver bestemmiato.