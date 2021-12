Beve e dà in escandescenze in un bar, un 49enne finisce nei guai. Ha anche inveito contro i carabinieri

MACERATA - Va in un bar in cui non sarebbe potuto andare e dopo una serie di drink dà in escandescenze. Denunciato un 49enne di Corridonia. Il fatto è avvenuto l’altra sera, l’uomo era entrato in un bar in corso Cavour dove, in base a quanto emerso, dopo una serie di consumazioni sarebbe diventato aggressivo e molesto. Con una discreta quantità di alcol consumato, se la sarebbe presa anche con una donna che in quel momento era all’interno del locale, tanto che i baristi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto nel giro di poco tempo sono intervenute due pattuglie una del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Macerata, e una della polizia in supporto. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine il corridoniano non avrebbe cambiato affatto atteggiamento, anzi. Alla vista dei militari l’avventore avrebbe iniziato ad inveire contro i carabinieri ingiuriandoli e minacciandoli. È stato quindi portato in caserma per essere identificato. Dagli accertamenti eseguiti dagli uomini dell’Arma è emerso che nei confronti del 49enne era stato emesso un daspo urbano (provvedimento mutuato dall’ambito sportivo e che contempla il divieto di accedere a determinate zone e luoghi per un periodo di tempo stabilito per motivi di ordine pubblico) con il quale gli era stata vietata la frequentazione di quel locale in corso Cavour. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia a piede libero per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, per la violazione del daspo urbano ed è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato affidato ad un parente.

