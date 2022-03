Ubriaca al volante si schianta contro un'auto in sosta, ritirata la patente

MACERATA - Nella scorsa notte una ragazza alla guida di una Ford Fiesta, si è scontrata contro un veicolo in sosta in via Santa Chiara a Macerata. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, intervenuti per gli accertamenti e i rilievi del caso, hanno sottoposto all’alcoltest la giovane che è risultata positiva con un tasso alcolemico di 1.05 g/l. Alla 23enne, secondo quanto previsto dell’articolo 186 del codice della strada, è stata ritirata la patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA