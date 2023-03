MACERATA - Che la strada per il successo turistico sia quella che allontana i paesi, soprattutto i più piccoli, dal campanilismo è ormai assodato. Ma molto spesso, tra il dire e il fare, passa un abisso. Questa volta però, l’esempio della sinergia e della volontà di fare squadra arriva proprio dalle associazioni che spesso hanno come simbolo il campanile dei paesi dove sorgono. Sono le Pro loco. I gruppi che animano i borghi maceratesi - 58 quelle iscritte all’albo in provincia - hanno deciso di fare squadra per un risultato comune.

APPROFONDIMENTI IL CASO Civitanova, antenna nel quartiere Quattro Marine: pronta la nuova area vicina all’Eurospin





L’idea arriva dall’Unpli di Macerata, presieduta da Silvia Pazzelli, che ha deciso di far diventare realtà il sogno che appena un anno fa aveva anticipato: un portale che metta insieme tutte le Pro loco. Un brand dove ciascuna associazione possa mantenere la propria indipendenza, ma pubblicizzare gli eventi insieme agli altri così che ogni paese rappresenti una ricchezza per l’altro. Il portale è appena comparso sul web e si chiama “Paesaggiamente.it, immagini e sapori del territorio maceratese”.

A contraddistinguerlo lo Sferisterio stilizzato che racchiude i Sibillini, simbolo di un territorio che sa offrire molto: dal mare alla montagna passando per la cultura. E a proposito di cultura, la guida del sito non poteva che essere Giacomino. Il poeta recanatese che guida gli ospiti tra gli eventi e le attrazioni del Maceratese. «Finalmente il portale è pronto - dice Silvia Pazzelli -. Sarà uno strumento a disposizione delle Pro loco. Proprio in questi giorni abbiamo inviato una lettera ai direttivi invitandoli a registrarsi e a caricare i calendari delle loro manifestazioni negli spazi a loro dedicati. Potranno diffondere eventi, video, foto e tutto ciò che ritengono opportuno per valorizzare il loro territorio».

La valorizzazione



Ed è proprio nella valorizzazione che entra in gioco la sinergia. «Avere tutti gli eventi in un unico portale non è una ricchezza solo per i visitatori che potranno muoversi tra le attrazioni della provincia, ma anche per ogni singola Pro loco che, avendo a disposizione le date degli altri eventi, eviteranno di sovrapporsi così da permettere a tutti la buona riuscita di ogni manifestazione». È chiaro poi che gli eventi più noti al grande pubblico e quelli che si svolgono nelle città più grandi faranno da traino a quelli organizzati dalle associazioni nate da poco o nei centri più piccoli. Le idee della guida dell’Unpli però non finiscono qui. L’apertura del portale - resa possibile grazie ai fondi di Regione e Fondazione Carima e con il patrocinio gratuito della Provincia - è solo il primo passo.

«I prossimi step - annuncia Pazzelli - riguarderanno un video promozionale e la creazione di itinerari ad hoc. Si potrà scegliere tra Sagre e feste, mercatini e fiere, eventi e news, arte e cultura, sport e natura. Ogni itinerario che mette in rete gli eventi e le località da visitare sarà rappresentato su mappa e illustrato diversamente a seconda del mezzo con cui lo si vorrà percorrere: bici, auto, treno o bus».

Dai monumenti allo sport





Non solo eventi, quindi, ma anche monumenti, attività sportive, musei e tutto ciò che il territorio sa offrire. Senza tralasciare l’importanza del turismo lento e a contatto con la natura. Non è un caso se il portale sia stato pubblicato alle porte della bella stagione. Ora infatti l’impegno più grande spetta alle Pro loco, non solo nell’organizzare gli eventi, ma nel caricare le informazioni e metterle in rete così che gli effetti della sinergia possano iniziare a vedersi.

«Abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte delle Pro loco. Sono tutti entusiasti, soprattutto perché dopo i due anni di pandemia c’è tanta voglia di rimettersi in gioco ma anche di partecipare da parte del pubblico. Lo abbiamo visto con i mercatini di Natale e i vari Carnevali organizzati in provincia. Siamo convinti che dopo un periodo tanto buio la svolta sia vicina, se non già in corso. Il portale rappresenta sicuramente uno strumento per renderla più veloce».