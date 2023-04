«Suo nipote ha bisogno di 6mila euro». La truffa alla nonnina di 92 anni sventata dai carabinieri a Macerata, arrestata una coppia

MACERATA - «Sono un amico di suo nipote, ha bisogno di 6mila euro per prelevare un pacco». La nonna apprensiva non ci pensa due volte e manda la badante all'ufficio postale per predisporre un vaglia. Ma la truffa era dietro l'angolo: un piano ben studiato da una coppia di napoletani per raggirare la povera nonnina di 92 anni e spogliarla di tutti i suoi averi. Infatti, appena la badante è uscita di casa, il sedicente amico del nipote si è presentato alla porta dell'anziana e si è fatto consegnare un acconto di oltre 2mila euro.

Coppia di truffatori cerca di spillare migliaia di euro a una nonna di 92 anni

Il ragazzo, 20 anni con precedenti specifici, era pronto a scappare con il malloppo mentre la complice di 34 anni faceva da palo e controllava che niente potesse andare storto. Cosa che in effetti è avvenuta con l'arrivo dei carabinieri che hanno scongiurato il peggio ed hanno permesso di individuare e bloccare il giovane 20enne e la sua complice, recuperare il denaro, già in possesso del giovane, e restituire il maltolto all’anziana donna. La coppia è stata arrestata per truffa aggravata in concorso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Macerata. Domani il rito direttissimo per la convalida dell’arresto. L'operazione dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Macerata rientra nell'ambito delle attività dei servizi predisposti per contrastare proprio le truffe agli anziani.