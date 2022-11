Macerata, ricostruzione post-sisma: oltre cento cantieri hanno terminato i lavori

MACERATA- A Treia sono oltre 411 le manifestazioni di interesse alla ricostruzione post sisma dell'edilizia privata. Sono invece 102 i cantieri che hanno terminato i lavori, 75 quelli aperti con le opere in corso di esecuzione e 37 i progetti sisma presentati e in corso di istruttoria tra Usr e Comune per un importo di contributi ricostruzione superiore a 34 milioni di euro.

La comunicazione del Comune

A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale che ha specificato anche come la somma totale dei contributi di ricostruzione «prenotati» tramite manifestazione di interesse alla ricostruzione corrisponde a oltre 138 milioni di euro. In aggiunta sono pervenute al Comune 75 dichiarazioni per la permanenza dei requisiti Cas, Sae, Alloggi Erap «invenduti» e Mapre, mentre è cessata l'assistenza alla popolazione per quattro nuclei familiari che hanno perso i requisiti di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile.