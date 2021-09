Tre corpi senza vita trovati in un'abitazione, scoperta choc a Macerata

MACERATA - Tre corpi in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti questa mattina in un'abitazione di via Borgo Santa Croce a Macerata. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della questura di Macerata. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica per definire i contorni della vicenda. Stando alle prime indiscrezioni le vittime sarebbero padre, madre e figlio. I corpi trovati in stanze diverse della casa. L'allarme dato da una parente che vive fuori regione e che, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, ha dato l'allarme.

