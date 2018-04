Travolta da un'auto mentre attraversa: signora soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Attraversa e un'auto la travolge,’ grave una donna di 90 anni. L'incidente è accaduto questa mattina, alle 10.30, in viale don Bosco. L’ anziana stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Lancia Y. In corso di accertamento le cause per cui l’automobile avrebbe travolto la novantenne che, nel violento impatto, è stata sbalzata in aria ed è poi caduta a terra. Immediati i soccorsi del 118. All’arrivo dei sanitari è stato ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato Giulia Sperandio all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.