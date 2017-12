Travolge una signora e le rompe due costole: caccia al furgone bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Investe una donna con un furgone, i vigili urbani sono sulle tracce dell’autista. L’incidente è avvenuto lunedì mattina in una delle strade maggiormente trafficate della città: viale don Bosco. In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale un uomo alla guida di un furgone bianco, verso le ore 10, aveva svoltato in via Dante Alighieri. Nell’effettuare la manovra il mezzo ha urtato una trentacinquenne che stava attraversando la strada poco distante dal semaforo.Il conducente del furgone, sentito il colpo, ha arrestato la marcia ed è sceso dal mezzo per appurare cosa fosse accaduto e in che condizioni fosse la donna. A causa del colpo, spaventata per quanto era accaduto e in stato confusionale, la giovane non avrebbe saputo rispondere con certezza. L’uomo, però, probabilmente ritenendo che fosse tutto ok, è risalito sul furgone e ha ripreso la marcia. Una passante che si è trovata lì in quel momento ha accompagnato la trentacinquenne verso il pronto soccorso, poi la donna ha preferito proseguire da sola. Una volta arrivata all’ospedale cittadino è stata presa in cura dai medici che, a seguito degli accertamenti di rito, le hanno riscontrato la frattura di due costole. A seguito dell’incidente gli agenti della locale polizia municipale hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del guidatore e invitano l’autista a presentarsi negli uffici della municipale.