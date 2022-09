MACERATA - Il ritorno a scuola significa anche la ripartenza del trasporto pubblico locale che convoglia la maggior parte degli studenti negli istituti delle principali città della provincia: da Macerata a Civitanova, San Severino, Cingoli, Sarnano, Camerino, Recanati per citare le sedi principali degli istituti superiori. Una ripresa del tpl nel segno della normalità, con le restrizioni che sono state quasi azzerate, il 100% di carico nei pullman, l’obbligo di uso del dispositivo di protezione sui mezzi di trasporto che terminerà il prossimo 30 settembre.

Questo non vuol dire abbassare la guardia completamente e, proprio per tenere desta l’attenzione sul tema della sicurezza la prefettura di Macerata ha convocato un tavolo di confronto che ha visto la presenza del prefetto Flavio Ferdani, rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Usr, il dottor Alberto Tibaldi coordinatore dell’area per la prevenzione collettiva dell’Asur e soprattutto sindaci e amministratori dei comuni maceratesi, in particolare coloro che ospitano gli Istituti scolastici superiori che sono i più interessati dal tema del trasporto. «Si va verso una normalizzazione – afferma l’assessore comunale alla Mobilità, Laura Laviano- visto che dopo gli anni del covid la scuola potrà ripartire senza le tante restrizioni cui gli studenti erano abituati. Il prefetto Ferdani ha introdotto l’argomento facendo un punto della situazione e il dottor Tibaldi ha descritto il quadro covid nel nostro territorio che rispecchia quello che accade a livello nazionale. Al momento ci sono norme conosciute, come quella dell’obbligo delle mascherine a bordo di mezzi pubblici fino al 30 settembre, dopo di che si dovrà valutare l’evolversi della pandemia. Non ci saranno più gli steward al terminal bus di piazza Pizzarello, per cui verrà fatta una campagna di sensibilizzazione anche sui social per ricordare ai ragazzi di evitare comunque assembramenti. Ci sarà l’aiuto della Polizia locale che sarà presente e controllerà nei punti di maggior rischio di assembramento come piazza Pizzarello e via Cioci in prossimità delle scuole. Attenzione alla disinfezione e sanificazione dei terminal bus e degli stessi pullman, come avevo chiesto io stessa all’Apm nel raddoppiare la presenza di sanificatori a bordo in più salite e discese dei bus».



La caduta delle restrizioni obbliga a maggior responsabilità personale in vista della ripresa dell’anno scolastico, anche se le autorità locali proseguiranno a vigilare per evitare comportamenti che potrebbero rivelarsi rischiosi. «Si cerca di divulgare il più possibile le buone pratiche tra i ragazzi e all’inizio si controlla –conclude l’assessore Laviano- poi si vede come va la situazione. Massima collaborazione dei comuni con Contram e forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione». All’incontro che si è tenuto online ha preso parte per il Comune di Recanati anche l’assessore Rita Soccio.

«E’ stato un incontro utile nel quale la prefettura ha confermato grande attenzione alla questione del tpl scolastico -ha detto la Soccio- in un momento dove si riaprono le scuole, c’è una grande massa di studenti che si muove ed il covid non è affatto scomparso anche se le restrizioni si sono molto allentate se non del tutto scomparse. Il prefetto ha ricordato quelle che sono le indicazioni arrivate dal governo per l’ambito scolastico e per il trasporto pubblico. I comuni devono farsi trovare pronti all’avvio della scuola nell’ambito della viabilità e noi utilizzeremo tutte quelle che sono le forze della Polizia locale e protezione civile se ce ne sarà bisogno. Ci sarà una forte comunicazione ai giovani che bisogna continuare ad essere attenti in quanto il covid non è stato ancora sconfitto. A Recanati il tpl è integrato con quello urbano e non abbiamo mai avuto difficoltà sotto questo aspetto». Cingoli ospita diversi istituti superiori che convogliano moltissimi studenti sul “Balcone delle Marche”. «Si riprende in modo normale, con la capienza trasporti al 100%, e per noi non ci sono problemi di sorta -ribadisce Martina Coppari assessore delegata alla scuola-. Ci sarà una situazione di monitoraggio dei flussi, ma saranno adottate misure ordinarie nella sorveglianza ad ingresso e uscita degli studenti come è accaduto in epoca pre-covid. Obblighi e restrizioni sono quasi scomparsi ma siamo pronti ad intervenire se si registreranno degli assembramenti».