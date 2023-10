MACERATA - Tragico incidente stradale oggi intorno alle 13.15 in via Roma, muore una 78enne. La vettura a bordo della quale viaggiava la donna, per cause in corso di accertamento, è finita contro un muretto.

La dinamica

In auto c'erano anche il marito e la cognata. Stando alle prime informazioni, erano appena usciti da una chiesa, dove avevano partecipato a una Cresima. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale.