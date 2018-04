La tragedia di Rita: pittrice ed ex maestra morta dopo l'incidente

di Carla Passacantando

MACERATA - Non ce l’ha fatta la pittrice, ed ex maestra, Rita Piermarini. L’anziana, di 86 anni, verso mezzogiorno del 25 aprile era stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in viale Indipendenza, poco lontano dalla sua abitazione e dalla chiesa di Santa Croce. La donna, trasportata in ospedale, si è spenta nella notte.Oggi pomeriggio dovrebbe essere effettuata l’autopsia su disposizione della Procura. E dopo l’esame medico legale la salma verrà restituita ai familiari per procedere con il rito funebre che verrà celebrato nella chiesa di Santa Croce.L’ottantaseienne non aveva figli e viveva da sola in viale Indipendenza. Era vedova da alcuni anni, suo marito era morto in un incidente mentre era alla guida dell’auto. Una coppia accomunata dallo stesso tragico gestitoRita aveva insegnato nella scuola primaria “Fratelli Cervi” di Macerata. «Conoscevo molto bene Rita Piermarini - racconta don Alberto Forconi, parroco di San Croce -. Abitava vicino alla parrocchia ed avevo avuto varie occasioni di incontro con lei per l’organizzazione di diverse manifestazioni, soprattutto mostre d’arte. Aveva principalmente collaborato con me per la parrocchia: curava iniziative sociali. Era una maestra conosciutissima ed amatissima. Tutti le volevano bene nel quartiere di Santa Croce. Aveva inoltre realizzato tante opere nella chiesa di Santo Stefano dove aveva collaborato in maniera costante con il parroco di qualche anno fa, don Adriano Ariozzi. Diversi quadri sono anche appesi nei locali della nostra parrocchia». I funerali ancora debbono essere fissati. La donna in seguito all’incidente aveva riportato delle fratture, ma era rimasta sempre cosciente. Le sue condizioni sono però peggiorate nel corso della notte, fino al decesso. L’anziana era stata travolta da una Fiat Panda con alla guida una ventenne maceratese che come da prassi in questi casi sarà indagata dalla procura.