La tragedia di Maria Rosaria: l'ex insegnante trovata morta in casa

di Giulia Sancricca

MACERATA - Tragedia ieri pomeriggio in via Piani a Macerata dove una ex insegnante è stata trovata morta in casa. Si tratta di Maria Rosaria Oprzadek, di 69 anni, trovata senza vita nella sua abitazione. A dare l’allarme è stato uno dei nipoti dell’ex insegnante che non l’aveva sentita per telefono. Preoccupato per la strana situazione era andato a trovarla ma non aveva ricevuto risposta nemmeno al portone di casa. Immediatamente ha pensato al peggio e ha chiamato i vigili del fuoco per entrare nell’appartamento. Sono stati i i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata ad aprire la porta dell’abitazione della 69enne e, una volta entrati insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, hanno fatto la drammatica scoperta. L’ex insegnante si trovava senza vita, riversa su una sedia.