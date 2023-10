MACERATA «Ulteriori attività istruttorie sarebbero meramente esplorative e inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio», il Gip archivia il procedimento a carico dei tre indagati per la morte della famiglia Canullo. I difensori: «È la fine un incubo», «Siamo soddisfatti, il Gip ha dimostrato un’assoluta conoscenza degli atti processuali giungendo a un giudizio di non colpevolezza».





A chiedere l’archiviazione del medico del 118, del coordinatore della sala radio del 118 e del capo pattuglia della Volante della polizia che gestirono l’intervento il 29 giugno del 2021 era stato lo stesso pubblico ministero Stefania Ciccioli che inizialmente aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di cooperazione in omicidio colposo. Ma i familiari dei Canullo, tramite gli avvocati Maurizio Gabrielli di Roma e Gianluca Paracciani di Milano si erano opposti e nell’udienza del 2 ottobre scorso avevano chiesto l’acquisizione di regolamenti ed eventuali protocolli e la trascrizione delle comunicazioni avvenute tra i soccorritori.

La decisione in 28 pagine

Il giudice Daniela Bellesi si era riservata di decidere e ieri ha sciolto la riserva notificando alle parti la decisione motivata in 28 pagine. Il Gip ripercorre la situazione familiare dei Canullo: Eros a 80 anni da solo si faceva carico della gestione della casa e delle cure ai familiari, la moglie 77enne Angela Maria Moretti dal 2018 a seguito di un ictus cerebrale era inferma e immobilizzata al letto, il figlio Alessandro di 54 anni, dopo un incidente avvenuto quando di anni ne aveva 20, aveva danni permanenti agli arti. Alessandro aveva tre zii, una che vive a Milano, uno in America, una deceduta a gennaio 2021, e un cugino residente a Fermo. Il 29 giugno del 2021 Alessandro alle 18.30 aveva chiesto aiuto al 112 di Ancona «mio padre e mia madre distesa a terra. Svenuti», aveva detto all’operatore che aveva chiesto dove si trovasse e Alessandro aveva dato indicazioni relative alla Statale 77, «ma sulla statale sono?», «Sì, sì, sì», aveva risposto Alessandro ripetendo di fare presto perché i genitori erano svenuti a terra e anche lui stava per svenire. L’operatore del 112 aveva quindi trasferito la chiamata al 118 di Macerata riferendo di genitori «stesi a terra sulla provinciale 77». E questa informazione era stata data al medico del 118 e alla polizia che hanno cercato inutilmente due persone a terra in strada. Poi i soccorritori erano stati convogliati al civico da cui era partita la chiamata ma lì si vedeva un giardino di una villa in stato di abbandono con il cancello chiuso e la cassetta della posta piena. Il giudice quindi scrive: «Appare del tutto evidente come non solo le comunicazioni con il richiedente fossero state difficili, ma anche la richiesta di geolocalizzazione non era stata precisa nell’immediatezza. Dopo oltre un’ora di vane ricerche, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del richiedente, con dubbi in ordine alla correttezza delle coordinate della geolocalizzazione, si era deciso di non effettuare un accesso forzato in quell’abitazione, che appariva disabitata». Solo a settembre i corpi dei Canullo furono rinvenuti in avanzato stato di decomposizione dopo l’allarme lanciato dalla sorella di Moretti.

Gli indagati



Gli indagati erano difesi dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, Paolo Rossi e Giorgio Di Tomassi. «Siamo soddisfatti, il Gip ha dimostrato un’assoluta conoscenza degli atti processuali giungendo a un giudizio di non colpevolezza», ha commentato il legale Cofanelli difensore del medico. Di «fine di un incubo» ha parlato l’avvocato Di Tomassi, difensore del 118 «notoriamente molto scrupoloso nel suo lavoro. L’indagine a suo carico e la vicenda in sé lo avevano molto turbato».