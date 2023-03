MACERATA «Un’esperienza didattica ed emotivamente coinvolgente, grazie a una serie di tecnologie che avranno l’obiettivo di raccontare e spiegare il significato e l’importanza della Torre civica, i complessi meccanismi che governano l’orologio astronomico e anche la città di Macerata, di cui la torre è uno dei simboli».



È questo l’obiettivo del progetto di allestimento multimediale della Torre civica, a cura di Sistema Museo per un costo di 80.500 euro, ovvero il restyling interno del monumento di piazza della Libertà.

Lo scopo è proporre, a chi visiterà la torre, tre tappe, che rappresentano tre temi: l’orologio, il suo funzionamento e la sua storia; la torre, e la sua storia, la sua architettura e la piazza su cui svetta; la città e la sua storia urbanistica, da quello che è uno dei punti di vista più alti su Macerata. La prima sala, l’orologio, è dedicata al complesso meccanismo che regola l’orologio astronomico, e la parte che riguarda gli automi. L’installazione video, composta da un sistema di luci led, sincronizzate a un proiettore digitale, e un audio diffuso, sarà azionabile dai visitatori, che potranno scegliere la lingua (italiano o inglese).

La grafica 3D

Verrà spiegato, con grafica 3d, il funzionamento degli ingranaggi e degli automi che rappresentano la processione dei Magi. L’installazione riguardante la torre sarà composta da un videowall, comprendente tre schermi da 75 pollici, dove sarà riprodotto un video in 4k che racconterà la storia della torre, della sua architettura e del suo sviluppo. Anche in questo caso sarà utilizzata la grafica 3d per rendere evidenti le trasformazioni del monumento. La terza sala, la città, prevede una postazione video in realtà aumentata che racconterà la storia di Macerata.



Il video, sempre in 3d, utilizzerà una webcam installata all’esterno per riprendere la città in real time, così che i visitatori potranno confrontare il video con quanto si vede effettivamente affacciandosi dalle finestre. Verranno, inoltre, sostituiti gli apparati luminosi, sostituiti da un sistema illuminotecnico flessibile: la luce sarà concentrata per creare ambiti di interesse, verrà usata per illuminare i passaggi, le scalinate e per sottolineare gli elementi oggetto della valorizzazione.