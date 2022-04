Per celebrare il titolo “Città di Macerata” il Comune ha scelto Palazzo Buonaccorsi

MACERATA - Macerata è pronta a recepire il titolo di Città. Il prossimo 29 aprile, a Palazzo Buonaccorsi, sarà il giorno dell’ultimo atto ufficiale del percorso che ha portato il capoluogo a conseguire il prestigioso riconoscimento. Un iter partito nello scorso maggio, quando il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta del presidente dell’assise, Francesco Luciani.



Da allora ha preso il via la macchina burocratica e lo scorso 21 dicembre il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo alla città. La scelta della data non è casuale: il 29 aprile è infatti il giorno in cui Macerata fu insignita del titolo di “Città grande” dal cardinale Egidio Albornoz. La cerimonia sarà anche l’occasione per svelare il nuovo stemma araldico. La città si fregerà infatti anche di un nuovo gonfalone: il cambio dell’araldica cittadina, con l’aggiunta di una corona d’oro sullo stemma cittadino, in luogo di quella già presente in argento, è uno dei passaggi formali che fanno seguito al titolo di Città.

«Alla cerimonia abbiamo invitato tutte le massime cariche dello Stato – spiega Luciani –, e abbiamo già avuto la garanzia della presenza di un esponente del Ministero degli Interni. Oltre alle istituzioni nazionali, l’invito è stato esteso al Presidente della Regione Acquaroli, ai consiglieri regionali maceratesi e a tutte le istituzioni cittadine. Con noi ci saranno anche tutti i vecchi sindaci di Macerata, perché riteniamo questo titolo un trionfo per tutta la città. La cornice di Palazzo Buonaccorsi è l’ideale per una giornata come questa e la speranza è che il tempo ci assista. Non sarà comunque questo l’unico evento legato al riconoscimento: a giugno lanceremo una due giorni di festeggiamenti: il 18 e il 19 dedicheremo i festeggiamenti ai cittadini, visto che non sarebbe stato possibile unire la giornata del recepimento formale agli eventi dedicati ai maceratesi. Le due giornate si divideranno tra intrattenimento e momenti più formali: stiamo lavorando al cartellone di quel fine settimana, in modo da inserirlo nel calendario di eventi della prossima estate e, perché no, farne una festa a cadenza annuale».



