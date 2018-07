I tifosi "Amici della Rata" si aggiudicano senza rilanci i simboli biancorossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Asta con giallo per i simboli della Maceratese fallita. Che se li aggiudica l’associazione Amici della Rata, ma non era l’unica offerta presentata al curatore fallimentare Alessandro Benigni. Proprio lunedì mattina, in extremis, era giunta in busta chiusa una seconda offerta per avere i beni della Rata, tra cui il marchio, il logo e il titolo del Torneo Velox. A rappresentare il misterioso mister X interessato l’avvocato Marco Carsetti di Matelica.Alla fine l’asta c’è stata e l’ha vinta l’associazione di tifosi Amici della Rata che ha portato da 4000 a 4100 la sua offerta senza rilancio da parte dell’altro competitor. Ma il fatto che non abbia partecipato ad un rilancio successivo, lasciando disco verde agli Amici della Rata, ha dato la sensazione di una presenza di garanzia qualora a cercare di accaparrarsi i beni della Rata ci fosse stata qualche ulteriore presenza di disturbo.