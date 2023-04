MACERATA Giro di vite contro i furbetti dei parcheggi. Dal ticket falso per la sosta stampato a casa, all’uso del pass per i disabili di proprietà di un’altra persona. Escamotage che non sono sfuggiti alla polizia locale di Macerata, guidata dal comandante Danilo Doria, che ha stretto il cerchio sui responsabili.

Gli agenti della municipale hanno svolto dei controlli a seguito di una querela presentata dal titolare della società Servizi Generali Sas che gestisce i parcheggi di via Armaroli e Direzionale. Il gestore aveva notato che in un’auto era stato esposto un ticket falso, probabilmente stampato artigianalmente a casa, per evitare il pagamento della sosta nel parcheggio gestito dalla società. Solo l’occhio attento del gestore è riuscito a scoprire che si trattava di un biglietto falso. Una volta svolto l’accertamento, la società che gestisce il parcheggio ha sporto querela e l’automobilista è stato denunciato per uso di atto falso.



Ma l’attenzione della polizia locale, in tema di parcheggi, è rivolta anche al rispetto dell’utilizzo degli stalli per i disabili. Rafforzati in primis i controlli su viale Don Bosco dove spesso gli automobilisti parcheggiano sugli stalli riservati ai disabili davanti alla piscina. Ulteriori controlli hanno poi permesso agli agenti della municipale di scovare un’auto in cui veniva esposto un pass per disabili di proprietà di un’altra persona che però non si trovava a utilizzare quel mezzo né tanto meno ne era passeggera. Si trattava quindi di un abuso sull’uso di un tesserino per disabili a nome di una persona che invece non era sul posto.



Sotto la lente della polizia locale anche le serate universitarie. Durante i servizi serali, nel corso del giovedì universitario, vengono svolti i controlli agli automobilisti con l’etilometro. Solo nelle ultime tre settimane sono state circa otto le patenti ritirate. Di queste, tre hanno configurato un illecito amministrativo, mentre le altre penale.