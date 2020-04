Test sierologici a medici di base e pediatri, scattano i controlli a tappeto contro il Covid-19

MACERATA - A partire da domani via ai test sierologici sui medici di medicina generale nella provincia: ad annunciarlo il presidente dell’Ordine dei medici Romano Mari. «Dobbiamo ricordare l’importanza che in questa emergenza hanno il territorio e i nostri medici – ha sottolineato il presidente -. In Italia sono 121 i medici deceduti a causa del Covid-19 e di questi 80 erano medici di medicina generale. È chiaro che se un professionista si ammala diventa lui stesso il primo veicolo di infezione e questo lo dobbiamo evitare per la salute del professionista e per la tutela dei pazienti e in generale di tutti i cittadini».

«Al momento, in tutta l’Area Vasta 3, sono 300 gli operatori sanitari contagiati; di questi 159 non hanno ancora sconfitto il virus e sette di loro sono medici. Tra i sette, tre sono ricoverati in una situazione di allerta», ha aggiunto Mari. © RIPRODUZIONE RISERVATA