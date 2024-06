MACERATA Una notte di lavori da parte di polizia locale e impresa per predisporre gli ultimi accorgimenti destinati alla viabilità e da stamattina via al cantiere per la costruzione della terza corsia in via Pausula a Corridonia. L’interruzione maggiore durerà per un mese circa, dal 12 giugno al 12 luglio, del tratto di circa cento metri che si trova tra l’Hotel Grassetti e la rotonda del centro commerciale Corridomnia, per poi riaprire la nuova corsia in direzione Macerata e spostare il cantiere nel lato opposto della carreggiata.

La situazione

Lavori che impatteranno sulla viabilità in entrata e uscita dal capoluogo, visto che lo snodo viario che porta al ponte sul fiume Chienti è trafficatissimo, con oltre 25 mila passaggi quotidiani di auto, pullman, camion e moto. Per pubblicizzare al massimo la viabilità alternativa l’amministrazione comunale di Corridonia ha organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza al quale hanno partecipato il sindaco Giuliana Giampaoli e il comandante della polizia locale Alberto Sgolastra. Diversi i cittadini presenti, che hanno chiesto chiarimenti rispetto alle tante voci circolate, in particolare sulla chiusura dell’uscita della superstrada Valdichienti che, invece, continuerà ad essere fruibile dagli automobilisti sia in ingresso che in uscita. Durante questo periodo di stop totale il traffico sarà dirottato all’interno della zona industriale di Corridonia: pure i mezzi di soccorso dovranno utilizzare questa viabilità alternativa.

«È un intervento che contribuirà in modo tangibile al miglioramento della viabilità in uno snodo cruciale del traffico - ha detto il sindaca Giuliana Giampaoli -. Complessivamente i lavori di urbanizzazione dell’area, che prevede anche la costruzione di un passaggio pedonale e di marciapiede, dureranno dieci settimane ma la fase più impattante durerà un mese e contiamo poi di poter riaprire una corsia in direzione Macerata che alleggerirà gli inevitabili disagi cui gli automobilisti saranno sottoposti». Sarà interrotto il transito per tutti i veicoli nel tratto che va dall’uscita della superstrada alla rotatoria del Corridomnia. Quindi chi arriva dalla superstrada e vorrà andare verso Macerata, sarà obbligato a girare verso sinistra e poi subito a destra, imboccando via del Commercio.

Alla rotatoria all’incrocio con via Mattei, si dovrà svoltare a destra e proseguire fino ad arrivare al centro commerciale Corridomnia: a quel punto si arriva alla rotatoria di fronte al ponte sul Chienti e da lì si potrà proseguire verso Macerata. Percorso inverso per chi arriverà da Piediripa e dovrà dirigersi verso Corridonia o andare a imboccare la superstrada. Per quanto riguarda il Tpl la fermata del bus sarà posizionata nei pressi dell’ufficio postale della zona industriale, anche in previsione della prossima chiusura per lavori delle Poste nel centro di Corridonia.