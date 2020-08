MACERATA - Continua lo sciame sismico, le scosse proseguono, ancora timori e paura. Dopo quelle di ieri altre due scosse nella notte con epicentro sempre vicino a Sarnano con la prima registrata alle 2.32 di magnitudo 2.2 e la seconda mezz'ora dopo, per la precisione alle 3.08 di magnitudo 2.6 per una situazione che a quattro anni da quei terribili momenti preoccupa e non poco l'intero comprensorio.

