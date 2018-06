Tenta di gettarsi dal balcone Anziana salvata in extremis dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Minaccia il suicidio ma viene salvata dai carabinieri. Attimi di terrore ieri mattina a Macerata dove una donna di 77 anni ha minacciato di gettarsi nel vuoto. È accaduto al quarto piano di una palazzina in via dei Velini, dove vive l’anziana. L’allarme è scattato alle 8.15 quando la donna è salita su una balaustra e ha iniziato a minacciare di buttarsi di sotto. Un drammatico fatto che purtroppo non è nuovo in quella palazzina che aveva visto la donna tentare di togliersi la vita anche nel mese di agosto dello scorso anno. In quel caso l’anziana si era gettata dal balcone ed era rimasta infilzata in una punta della recinzione sottostante. Era stata soccorsa e portata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.Ieri mattina i soccorsi tempestivi hanno scongiurato la tragedia. Non appena l’anziana si è sporta dalla balaustra con l’intenzione di gettarsi nel vuoto, un vicino di casa si è accorto di quello che stava accadendo. L’uomo ha iniziato a parlare con la 77enne tentando di dissuaderla dal terribile gesto. Minuti importanti che sono serviti per chiamare aiuto e lanciare l’allarme. Nel frattempo, infatti, sono giunti sul posto i sanitari del 118 con una ambulanza e una auto medica e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. I militari dell’Arma hanno subito preso in mano la situazione e sono riusciti a raggiungerla prima che la donna riuscisse a sporgersi dalla balaustra per buttarsi di sotto.Determinante, come detto, è stato l’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata, che hanno bloccato l’anziana residente in via dei Velini prima che mettesse in atto il suo terribile gesto. La donna è stata poi presa in cura dagli operatori dell’emergenza sanitaria del 118.