Tentano di forzare la porta di un negozio poi si danno alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Tentato furto l’altra notte in un negozio di torrefazione a Macerata in via Carducci, una traversa di corso Cairoli. I ladri hanno tentato di forzare la porta di ingresso, ma forse perché disturbati da qualcuno o perché la serratura ha opposto una resistenza imprevista, i malviventi hanno preferito abbandonare l’impresa e allontanarsi. A scoprire il tentativo di effrazione è stato il titolare ieri mattina: quando ha tentato di aprire il negozio ha notato gli evidenti segni della manomissione alla controbattuta della chiusura. Subito sono stati avvertiti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Oggi sarà presentata la denuncia.