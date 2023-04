​Macerata, task force contro le "stragi del sabato sera": ritirate 22 patenti di guida. Fioccano le sanzioni

MACERATA- Task force a Macerata da parte della polizia sul tema della sicurezza stradale. In particolare, contro il fenomeno delle stragi del sabato sera, sono stati previsti una serie di controlli che si sono intensificati nella serata di sabato 15 aprile.

LEGGI ANCHE: Marche, piove in tutta la regione: nella notte allagamenti a San Benedetto del Tronto

Il bilancio

Ventidue le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza di cui dieci a ragazzi tra i 18 e 27 anni, otto a uomini con età superiore a 28 anni, una a una ragazza di 21 anni e tre a donne con età superiore a 28 anni. In totale sono stati decurtati 235 punti. Un conducente è stato sanzionato, inoltre, perché circolava senza aver mai conseguito la patente di guida. Complessivamente sono state 29 le sanzioni per violazione al codice della strada in aggiunta al sequestro di un veicolo.