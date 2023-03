Macerata, task force contro droga e altri reati: un arresto e tredici denunce negli ultimi giorni

MACERATA- Un arresto e tredici denunce. E' questo il bilancio della task force anti-droga (e non solo) messa in atto negli ultimi giorni dai Carabinieri di Macerata su tutto il territorio. I militari hanno operato una serie di controlli in vari punti strategici utilizzando anche le unità anti-droga provenienti da Pesaro.

L'operazione nel dettaglio

L'11 marzo ad Appignano è stato denunciato un uomo per aver ceduto uno spinello ad un giovane. Il giorno seguente, a Treia, sono scattate invece le manette a causa di una violazione degli arresti domiciliari con tanto di vigorosa opposizione al momento dell'intervento dei Carabinieri. Il 16 marzo sono stati denunciati tre cittadini albanesi per presunti furti d'appartamento nella zona. Il 22 e il 30 aprile, di un anno fa, allargando il raggio sono emerse due truffe di natura telematica ai danni di due donne. Il 17 marzo sono stati denunciati quattro uomini per guida in stato di ebbrezza mentre ventiquattro ore dopo due uomini moldavi (denunciati per rapina aggravata) hanno malmenato un connazionale sottraendogli 1600 euro. Il 20 marzo, a Cingoli e Filottrano, due denunce per furto e ricettazione mentre il 23 marzo, a Monte San Giusto, è stato deferito un uomo per essersi allontanato dai domiciliari.

Il focus sulla droga

Contro il traffico di stupefacenti va segnalata anche un'intensa attività che ha portato all'identificazione di 130 persone e 100 veicoli in vari punti "monitorati". Nell'occasione sono state controllate anche 25 persone già sottoposte agli arresti domiciliari. Due denunce e otto contravvenzioni il bilancio di quest'ultimo ramo di presidio.