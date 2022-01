Alunni alla prova del tampone prima del ritorno a scuola, uno su dieci è risultato positivo al Covid

MACERATA - Lunghe file di auto sin dalle prime ore del mattino a Piediripa con i genitori che hanno accompagnato i figli, che oggi tornano a scuola, presso il drive tamponi dietro lo stabile già adibito a centro vaccini nella zona di Valleverde. La nuova sede ha avuto un battesimo di fuoco attivato in occasione dell’effettuazione del drive straordinario, lo screening rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado organizzato dalla Regione Marche.



A Macerata sono stati 171 i giovani testati e di questi sono risultati 22 i positivi individuati. Nelle altre sedi di Av3 si sono registrati a Civitanova 185 tamponi con 14 positivi ed a Matelica 67 testati con 7 positivi. Nello specifico il tampone rapido che è stato effettuato era rivolto a studenti che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo, i quali si sono recati, accompagnati almeno da un genitore, direttamente e senza bisogno di prenotazione al centro vaccini di Piediripa. In tempo reale agli studenti che hanno partecipato è stato consegnato il referto cartaceo del tampone effettuato.



«C’è stata una ampia partecipazione a questo screening organizzato dalla Regione per gli studenti - ha detto Giordano Ripa, consigliere comunale delegato alla Sanità - che ha visto anche l’inaugurazione del drive tamponi che è posizionato nella parte retrostante l’immobile che ospita il centro vaccinale di Piediripa, con accesso diretto e debitamente segnalato. Dal oggi ripartirà l’attività routinaria di Ddt (diagnostic drive through) nella nuova sede che ha sostituito quella di Santa Croce dove a fine dicembre si erano registrate lunghe file con decine di auto in coda per lo screening, cosa che aveva causato disagi. Questa nuova collocazione è sicuramente più pratica e questa prima giornata di tamponi agli studenti ha confermato la bontà della scelta fatta dal sindaco Parcaroli».

C’è un altro fronte che si è aperto ieri: quello relativo alle scuole chiuse dai sindaci fino a lunedì. Nel Maceratese le ordinanze riguardano solo Tolentino, Petriolo e Mogliano. Ebbene, fino al tardo pomeriggio di ieri tutti - docenti e famiglie - pensavano che le lezioni fossero sospese, come indicato nelle ordinanze sindacali. Invece, l’ufficio scolastico regionale ha precisato con una nota che le chiusure erano da intendersi per le lezioni in presenza. Dunque corsa ad organizzare la Dad (i prof dovranno presentarsi a scuola) e famiglie totalmente spiazzate in quanto raggiunte nel tardo pomeriggio dalla comunicazione che appunto oggi, a differenza di quanto si poteva pensare, le lezioni ci saranno. Per gli alunni di ogni ordine e grado.

A Tolentino intanto il sindaco Giuseppe Pezzanesi nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale ha comunicato di voler organizzare uno screening di massa sulla popolazione scolastica per domenica 9 gennaio, al fine di garantire il rientro in sicurezza lunedì prossimo. Stanno guidando l’operazione il vicesindaco Silvia Luconi e il consigliere comunale Mirco Mancini unitamente all’Ufficio tecnico nella persona di Katiuscia Faraoni, al comando di Polizia locale e all’ufficio di Protezione civile e con la collaborazione degli assessorati ai servizi Sociali e alla Sicurezza.

