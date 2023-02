MACERATA In arrivo anche a Macerata il reddito di civiltà, il sussidio studiato dal Comune per aiutare le persone tra i 45 e i 65 anni senza lavoro. Dopo l’esperienza di Ascoli, giudicata molto positivamente negli ambienti municipali maceratesi, ecco che comincia a muovere concretamente i primi passi l’iter anche con l’esecutivo Parcaroli. A seguire da vicino la pratica è da sempre la vice sindaco di Fratelli d’Italia nonché assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro. La giunta ha dato nei giorni scorsi via libera alla delibera contenente le linee guida, il perimetro entro il quale verrà disegnato il reddito di civiltà maceratese.





«Non si tratta di una misura assistenzialistica, di un beneficio economico passivo in quanto il beneficiario è impegnato a svolgere delle attività, sulla base di un progetto personalizzato condiviso, che accompagni la persona verso l’autonomia», precisa subito D’Alessandro. Le prime erogazioni sono previste già a partire dal mese di marzo, il Comune per ora stanzierà circa 60mila euro. Ogni percettore del reddito prenderà 400 euro mensili, il progetto prevederà 18 ore settimanali di attività e avrà una durata di 6 mesi. Le possibili sedi lavorative dei beneficiari del reddito di civiltà, una volta redatto il progetto di inclusione attiva, potranno essere aziende private, consorzi privati e pubblici, associazioni, enti del terzo settore, Comune di Macerata. «Una misura presa in un momento di grave crisi occupazionale ed economica che ha colpito il nostro territorio, aggravata dagli effetti economici e sociali della pandemia e, da ultimo, anche il recente aumento dei prezzi e delle tariffe conseguenti gli eventi bellici in corso. Tutto questo ha notevolmente accentuato il livello di povertà delle nostre famiglie», spiega ancora D’Alessandro.

Misura attiva



«Il reddito di civiltà è una misura attiva orientata al sostegno economico e al percorso di reinserimento lavorativo e di quelle fasce deboli della cittadinanza che fanno fatica a trovare o reinventare una collocazione in ambito lavorativo. L’intervento prevede l’erogazione del sostegno economico solo condizionatamente all’adesione a un progetto personalizzato in cui il beneficiario si impegni a svolgere delle attività lavorative utili alla comunità». Nelle linee guida approvate dall’esecutivo Parcaroli sono specificati i beneficiari del progetto. Il reddito di civiltà è rivolto a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno, di età compresa tra 45 e 65 anni che siano residenti nel comune di Macerata da almeno 5 anni in maniera continuativa.

I beneficiari



I beneficiari dovranno inoltre essere disoccupati o trovarsi nella situazione di inoccupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, o avere cessato un’attività lavorativa propria. Inoltre conterà anche l’indicatore Isee corrente, che dovrà essere pari o inferiore a 20mila euro. I beneficiari non dovranno percepire assicurazione sociale per l’impiego (ad esempio Naspi) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito erogati in caso di disoccupazione involontaria, né dovranno essere titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali. Il beneficio sarà concesso soltanto ad una persona per ogni nucleo familiare. Sarà data particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali o monoparentali. Non solo. E’ prevista anche la non cumulabilità con altri interventi di sostegno economico di cui il richiedente dovesse risultare fruitore: reddito di cittadinanza, reddito di inclusione; tirocini inclusione attiva e borse lavoro. Parimenti il reddito di cività non è cumulabile qualora all’interno dello stato di famiglia del richiedente vi sia un soggetto già beneficiario dei redditi di cittadinanza o inclusione. «Per ciascun percettore del reddito - prosegue D’Alessandro - verrà redatto un progetto personalizzato dai Servizi Sociali che espleteranno la presa in carico e redigeranno un piano di inclusione attiva che dovrà essere condiviso e sottoscritto da tutte le parti coinvolte». La selezione dei beneficiari del reddito avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso e successiva redazione di graduatoria coerentemente con le risorse finanziarie disponibili che nell’anno 2023 sono quantificabili al momento in circa 60mila euro. Per individuare aziende, enti o consorzi interessati ad aderito al progetto del reddito di civiltà ci sarà un avviso pubblico di manifestazione di interesse.