MACERATA Un raid da film, inquietante per i modi anche se alla fine non ha portato a danni nel concreto. A finire nel mirino di una ventina di adolescenti è stato il supermercato Tigre di viale Leopardi. Ragazzini di 16-17 anni che, anziché andare a scuola, venerdì scorso hanno pensato bene di fare irruzione nell’attività commerciale per fare il pieno di leccornie per lo snack di metà mattinata.

Non è stato facile per il personale del supermercato tenere a bada questo gruppo di “cavallette”. I commessi hanno fatto lasciare all’ingresso tutti gli zaini, per evitare che potessero riempirli di ogni genere di cose. Ma una volta dispersi per le diverse corsie, controllarli era ancora più complicato.



Prima uno, poi l’altro hanno iniziato a trafugare cioccolate, patatine, di tutto e di più, rispondendo in malo modo a chi diceva loro di rimettere le cose al loro posto. Giunti alle casse, è intervenuto il titolare Massimo Morresi, che ha fatto aprire i giubbotti, scovando materiale imboscato per un valore di 50-60 euro circa. Nel frattempo, sono state allertate le forze dell’ordine, ma i giovanissimi, una volta abbandonata tutta la refurtiva, si sono dileguati per le vie della città prima che gli agenti arrivassero sul posto. Un episodio che lascia sgomenti, ma che fa anche riflettere perché va di pari passo con un incremento generalizzato dei piccoli furti e taccheggi all’interno del supermercato. Pochi giorni fa, era stato sorpreso a rubare un cliente abituale del market.

L’uomo aveva messo sotto la giacca del culatello, marmellata, pane e dadi da brodo, portando alla cassa solo pochi prodotti a basso costo. Scoperto dal personale con l’ausilio della videosorveglianza, ci aveva riprovato il giorno dopo arraffando del pesce surgelato, venendo però fermato prima che potesse fare bis.