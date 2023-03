MACERATA Via libera all’emendamento che sblocca la proroga del Superbonus 110% per gli edifici danneggiati dal terremoto e anche dall’alluvione dello scorso settembre. È stato approvato ieri sera dalla commissione finanze della Camera. A dare l’annuncio a Camerino è stato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, impegnato nella città ducale per un incontro organizzato dagli Ordini degli architetti.

«Esprimo sincera soddisfazione - il suo commento - l’impegno preso è stato mantenuto. L’emendamento che garantisce fino al 2025 la cessione nel credito e lo sconto in fattura per gli interventi di ricostruzione che hanno usufruito del 110% per le lavorazioni non coperte da contributo sisma, è stato approvato dalla commissione finanze della Camera. Fin dal primo giorno avevo dato la massima attenzione al tema, affinché conseguissimo un risultato fondamentale per la ricostruzione del Centro Italia. Ringrazio il Governo e la maggioranza per lo sforzo compiuto che, insieme alle altre misure già varate per l’area del cratere, renderà possibile passare finalmente dalle norme ai cantieri e restituire alle migliaia di cittadini dell’Appennino centrale le loro case e le loro attività in condizioni di sicurezza. Il mantenimento della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura nel solo cratere sismico stimolerà le imprese a lavorare nel grande cantiere della ricostruzione. Il 110% abbinata alla ricostruzione è una necessità assoluta, che consentirà di rafforzare la sicurezza degli edifici e di renderli anche sostenibili sotto profilo energetico e ambientale». Grande soddisfazione ieri è stata espressa anche dal deputato della Lega, Mirco Carloni che ha voluto annunciare il raggiungimento dell’obiettivo con una diretta sui social.



«Ho piacere di darvi questa comunicazione durante i lavori della commissione finanze a cui ho partecipato in sostituzione di un collega. Domani (oggi, ndr) il decreto verrà convertito dalla Camera dei deputati. Importanti il lavoro fatto in Commissione e l’attenzione che abbiamo messo in questi Comuni. Diverse le segnalazioni che avevo ricevuto da parte dei cittadini del cratere sismico e dell’alluvione che non sarebbero riusciti a presentare in tempo le pratiche per il bonus». Gli fa eco Lucia Albano (FdI), sottosegretario all’Economia e Finanze: «È una notizia che ha visto il Governo impegnato in prima linea a tutela delle comunità marchigiane che, negli ultimi anni, hanno dovuto fronteggiare diverse calamità che hanno minato il tessuto economico e stravolto la quotidianità di molti cittadini».



Soddisfazione anche in minoranza, come dimostra la dichiarazione del deputato democrat Augusto Curti. «Un risultato che premia l’attività posta in essere, insieme ai colleghi del Pd, con l’obiettivo di sanare il grave danno provocato dal Governo». Curti commenta anche l’estensione alle zone alluvionate. «Anche in questo caso, da mesi, chiediamo di elevare il livello di attenzione e l’incisività degli interventi. Certamente l’inserimento di questa estensione è da apprezzare anche se non può essere considerata esaustiva. Va infatti valutato come una misura complementare».