Un uomo di 58 anni trovato impiccato, la scoperta choc in un appartamento

MACERATA - Dramma ieri mattina a Macerata: un 58enne si è tolto la vita nella sua abitazione in via Silone, nel quartiere di Collevario. L'uomo si è impiccato e non si conoscono i motivi del tragico gesto. Sul posto 118, la Croce Verde e gli agenti della Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura.