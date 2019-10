Stupro di gruppo e spaccio di cocaina: choc nel circolo sportivo

di Benedetta Lombo

MACERATA - Nel circolo sportivo che lui gestiva avrebbe fatto di tutto, spacciato cocaina, abusato sessualmente di una dipendente insieme ad un amico dopo averle fatto assumere la polvere bianca. Poi ancora violenze sessuali e infine l’“invito”, con tanto di banconota da 50 euro infilata nella tasca del grembiule, a prostituirsi con dei clienti pakistani. Ma la giovane, tossicodipendente, quest’ultimo invito non lo ha mai accolto.L’uomo, un 47enne di Monte San Giusto, è accusato di induzione alla prostituzione, spaccio di cocaina, violenza sessuale di gruppo (reato contestato insieme a un amico del 47enne, un sangiustese di 35 anni coimputato nello stesso procedimento) e violenza sessuale. I fatti sarebbero avvenuti tutti nell’estate del 2015 in un circolo sportivo della provincia. La giovane in quel periodo era stata assunta dal 47enne come socia e lì aveva iniziato a lavorare, ma ben presto per lei sarebbe iniziato un incubo quasi quotidiano.