MACERATA Sono 121 gli studenti che, nella provincia di Macerata, hanno conseguito la lode all’esame conclusivo del percorso alla scuola secondaria di primo grado. Hanno ricevuto l’attestato di merito nel corso dell’evento “10 e lode” che si è svolto a Matelica con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Istituto comprensivo Mestica. Il dirigente di ambito territoriale Roberto Vespasiani ha salutato gli studenti ricordando loro il valore formativo degli incontri che hanno fatto e faranno. Senza dimenticare l’importanza della convivenza e della solidarietà.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Prima minaccia con la pistola un passante, poi dall'auto lascia partire colpi a salve: ecco chi è stato denunciato





Ecco l’elenco degli eccellenti. Per l’Istituto Comprensivo Mattei di Matelica: Matteo Curzi, Matilde Falcioni, Amelia Rocchetti, Sabrina Bartocci, Emma Santarelli e Vittoria Paoli. Per l’Ic Leopardi di Sarnano Agnese Cutini. Per l’Ic Strampelli di Castelraimondo Ester Mangia. Per l’Istituto San Giuseppe di Macerata Gabriele Di Lecce ed Eleonora Giustozzi. Per l’Ic di via Regina Elena di Civitanova Marche Andrea Frassini, Lucia Giammarini, Alessio Marconi, Lucia Gregori, Sofia Magnaterra, Azzurra Lorenzetti, Ludovico Martini, Antonia Maria Tancredi e Valentina Gigli. Per l’Ic Paladini di Treia Chiara Carnevali, Emma Marchegiani, Camilla Prosperi e Vittoria Spurio. Per l’Ic Della Robbia di Appignano Eva Vissani, Alessia Fiorentini, Elena Valentini, Linda Cionco, Filippo Maggiori, Alberto Viscusi e Ilenia Viscusi.

Per l’Ic di via Piave di Morrovalle Cesare Spernanzoni, Sofia Fermani e Viola Palombini. Per l’Ic Mestica di Macerata Michelangelo Pierucci, Abhaipartap Singh e Gaia Coletta. Per l’Ic Betti di Camerino Giulia Buffa, Tommaso Rossetti e Benedetta Severini. Per l’Ic Badaloni di Recanati Leonardo Corsalini, Lucrezia Onofri, Eleonora Grelloni, Anna Giulia Piccioni e Matilde Palanca. Per l’Ic De Magistris di Caldarola Marta Pesaresi, Massimiliano Bartolomei e Nicolas Copponi. Per l’Ic Manzoni di Corridonia Elisa Mariani. Per l’Ic Gigli di Recanati Minerva Aleandri, Amanda Mascarini e Azzurra Piergentili. Per l’Ic Leopardi di Potenza Picena Matteo Marabini, Cristian Barboni, Alice Fermanelli, Giulia Clementoni, Ginevra Cingolani, Giulia Moriconi, Anna Bonacci e Christian Gjushi.

Per l’Ic Lucatelli di Tolentino Rachele Gatti e Viola Ferranti. Per l’Ic Fermi di Macerata Giulia Grioli, Giulia Maria Izzo e Giulia Severini. Per l’Ic Monti di Pollenza Benedetta Moretto e Sara Tamoussi. Per l’Ic Don Bosco di Tolentino Bossa Noemi Gabriella De Luca, Benedetta Cotognini e Anita Luciani. Per l’Ic Tortoreto di San Ginesio Francesco Lambertucci. Per l’Ic Sanzio di Porto Potenza Picena Giorgia Canfarini, Sara Lombardo, Alessia Calvagni, Nicole Chirenti, Eleonora Dall’aglio, Vittoria Zallocco e Federico Casciotti.

Per l’Ic Sant’Agostino di Civitanova Marche Giulia Agostinelli, Ludovica Raffaela Pizzuti, Beatrice Cossignani, Gaia Manzi, Alessandro Corvaro, Matilde Maria Morresi e Bianca Recchi. Per l’Ic di via Bassi di Civitanova Marche Ginevra Caciorgna. Per l’Ic Alighieri di Macerata Andrea Caldarelli, Giada Cesanelli, Lorenzo Di Nicola, Agnese Gualtieri, Sheila Soldini e Beatrice Stagnaro. Per l’Ic Paoletti di Pieve Torina Jenny Lapucci. Per l’Ic Giovanni XXIII di Mogliano Giulia Rotili e Anna Piermarocchi. Per l’Ic di via Tacito di Civitanova Marche Linda Acciarri, Diego Di Giamberardino ed Emanuele Pietrella.