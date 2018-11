Studentessa offre sesso in cambio di cocaina: arrestato lo spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA- Pusher albanese arrestato con la cocaina, sequestrata l’agenda con i clienti vip. I movimenti i carabinieri della Compagnia di Tolentino li avevano annotati tutti, servizi a domicilio e visite in casa dei clienti. No soltanto luoghi fisici nel mirino degli investigatori ma anche i social e le chat utilizzate per lo scambio dei messaggi. Mesi di controlli per accertare e documentare una lunga serie di cessioni di droga, cocaina in particolare. Una sostanza stupefacente bipartisan, a giudicare dagli utilizzatori, persone di varie generazioni e di vario rilievo sociale e professioanle: si passa dai giovanissimi al professionista affermato. Tutti finiti nell’ordinanza del giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere dello spacciatore albanese. Particolare è la storia di una studentessa di Unimc che per procurarsi la sostanza stupefacente concedeva prestazioni sessuali al 38enne ora in carcere a Montacuto.