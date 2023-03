MACERATA - Progetti avviati, altri finanziati e in procinto di partire per un totale di circa 9 milioni. Il settore delle strutture sportive del capoluogo è in pieno fermento - come si conviene a una città che ha ottenuto il titolo di Capitale europea dello Sport - e il 2023 sarà un anno cruciale per i lavori da completare e i grandi interventi da avviare. Tra le principali strutture su cui il Comune concentra le sue forze, oltre alla nuova piscina, ci sono la palestra di arti marziali a Piediripa, lo stadio della Vittoria, il palasport, l’Helvia Recina ed il Circolo tennis per quale nella giunta di giovedì scorso è stato approvato un ulteriore step del piano di rigenerazione. Ma andiamo per ordine.

Per la nuova palestra di arti marziali che sorgerà a Piediripa e per la quale la giunta Parcaroli ha ottenuto circa un milione e 800mila euro di finanziamento (aumento concesso per coprire l’incremento dei prezzi, ndr) dalle risorse del bando Pnrr “Sport e Inclusione Sociale” è in corso la gara per affidare i lavori. «Il progetto è fatto e validato - dice l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -, quello esecutivo è stato approvato, sono state fatte le indagini e abbiamo ottenuto il parere positivo del Coni. La gara si dovrebbe concludere in questi giorni, ed entro marzo verrà fatta la verifica di chi si è aggiudicato l’appalto». La struttura progettata consentirà di svolgere attività sportiva polivalente di scherma e arti marziali e sarà realizzata con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. Si prevede un’area di gioco libera di 24 per 15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadrati, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in Pvc e avrà un’altezza libera di circa 8 metri. È questo quindi l’anno in cui inizierà la costruzione della struttura che rappresenta, da parte della giunta, un’attenzione particolare non solo ai quartieri della città ma anche a discipline che non avevano spazi ad hoc. Oltre a questa palestra, nascerà anche una nuova struttura per il fitness che il Comune andrà a costruire nell’area di Fontescodella, con progetto atteso entro la metà dell’anno. I fondi, per circa un milione e mezzo, sono stati ottenuti grazie al bando Pinqua. È questo l’anno dell’inizio dei lavori anche per l’intervento allo stadio Helvia Recina dove non si interveniva da decenni. «Alla fine del mese - annuncia Marchiori - presenteremo insieme all’assessore allo Sport Riccardo Sacchi e alla maggioranza, il progetto a tutta la cittadinanza. Si tratta di un lavoro importante ed è giusto che venga condiviso per illustrare la portata del cantiere». Per il restyling dello storico stadio cittadino il Comune ha ottenuto con il bando di Rigenerazione urbana, la cifra di 4 milioni di euro. Ancora bocche cucite sui dettagli del progetto.



«Dopo la condivisione con la cittadinanza, approveremo definitivamente il progetto e pubblicheremo la gara per affidare i lavori. Nel frattempo, però, c’è attesa per la riapertura dello stadio della Vittoria. «Siamo ai mesi conclusivi del lavoro. Tutto lascia sperare che entro la metà dell’anno possa essere riaperto. So che c’è attesa per il Torneo Velox, ma è anche vero che la chiusura della struttura è stata posticipata per permettere alle società di terminare il campionato. Ora quindi ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Se avessimo chiuso prima il campo ora i lavori sarebbero più avanti. Bisogna trovare dei compromessi. Al momento si sta lavorando alla parte esterna del terreno al terreno di gioco e sulla struttura storica, poi sarà posato anche il manto sintetico. Mentre la gradinata è già ultimata». Qualora la struttura non fosse pronta per il Velox, resta comunque la soluzione di ripiego del campo sportivo di Villa Potenza o addirittura dell’Helvia Recina. Per il Della Vittoria i lavori sono stati finanziati dal fondo Sport e Periferie per un importo complessivo di 1.468.779 euro. Novità anche per il Palasport: grazie a un finanziamento di 400mila euro saranno rifatti gli spogliatoi. «Abbiamo atteso per portare avanti l’intervento durante il periodo di sospensione dell’attività agonistica. Manca solo l’affidamento dei lavori e si potrà partire».