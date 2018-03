Stroncato da un infarto â€‹mentre spala la neve davanti a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Muore mentre spala la neve. È il tragico epilogo di quasi una settimana di neve e gelo in provincia. Proprio quando Burian stava lasciando in pace il territorio, un anziano di 83 anni è caduto al suo cospetto. La tragedia è avvenuta a Macerata, in via Arcangeli, nel quartiere di Santa Croce dove l’uomo, Cesare Silvestri, originario di Montecassiano, ieri pomeriggio aveva deciso di togliere la neve ammucchiata vicino alla sua abitazione. Fatale un malore. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per l’anziano non c’era già più niente da fare. Sul posto anche la polizia. I funerali verranno celebrati domani alle 9 nella chiesa di Santa Croce.