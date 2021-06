La stagione turistica è partita con il piede giusto: l’entroterra vuole bissare il record dello scorso anno

MACERATA - La montagna insegue il record di presenze dell’anno scorso. La stagione è partita bene e anche se ancora è presto per i numeri, l’andamento delle presenze turistiche sembra promettere bene. Nei fine settimana in tante località si registra un buon numero di presenze, ma il boom si avrà nelle prossime settimane in concomitanza con l’inizio della fioritura di Castelluccio, che richiama migliaia di persone.

Buon inizio d’estate a Bolognola, come spiega il sindaco Cristina Gentili: «La stagione è partita molto bene, anche se registriamo un movimento leggermente inferiore a quello dell’anno scorso, perché ormai sono stati riaperti i confini delle regioni e la gente si sposta anche altrove. Si tratta a mio parere di un calo fisiologico dovuto a questa nuova libertà di movimento, ma le nostre zone sono sempre piene».



«La novità è che quest’anno - prosegue il primo cittadino - per la prima volta anche durante la settimana c’è un buon numero di turisti mentre in passato erano più concentrati sul fine settimana, è positivo che non si concentrano le presenze solo di sabato e domenica perché si evitano anche gli assembramenti».

Soddisfatto dell’inizio di stagione Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco: «Da qualche anno Pioraco è stata riscoperta dai turisti, una tendenza che si conferma anche in questo inizio di stagione estiva, con un ottimo numero di presenze. Abbiamo messo in luce tutte le nostre bellezze, naturali e culturali, artistiche. Il turista da noi cerca l’accoglienza, per questo abbiamo l’ufficio turistico che svolge un ruolo importante ed indirizza il visitatore verso le peculiarità naturalistiche, artistiche o enogastronomiche. Anche quest’anno siamo partiti molto bene, molto gettonati sono il sentiero dei Vurgacci scorci particolari, i canali d’acqua, oltre ai prati lungo la golena e zone limitrofe, che abbiamo chiamato Pioraco beach. Fondamentali l’aspetto gastronomico e quello sportivo. L’area camper è sempre piena».



Anche a Camerino non mancano i turisti, come conferma l’assessore alla cultura Giovanna Sartori: «Nonostante la pandemia, con grande ottimismo abbiamo lanciato questo programma di eventi dentro al contenitore “Camerino meraviglia” che sta funzionando. L’associazione nazionale campeggiatori turistici ci ha consegnato la Bandiera gialla, è stato davvero un grande inizio, che ha fatto da volano ad un grandissimo movimento nel fine settimana. L’area camper è sempre piena. La stagione è appena iniziata ma questo fa ben sperare nel futuro e ci rende molto orgogliosi. Siamo partiti molto bene, abbiamo predisposto un calendario di eventi su cui puntiamo nei prossimi mesi della stagione estiva». Per quanto riguarda la promozione del territorio, è online lo spot web del Comune di Sarnano che vede come testimonial Cesare Bocci: un poetico e suggestivo invito che lo stesso attore, uno tra i più noti e apprezzati volti del mondo dello spettacolo e della fiction italiana, rivolge a tutti i potenziali visitatori. «L’idea creativa per il video nasce dallo studio dei flussi turistici e dall’analisi della percezione che i visitatori hanno del territorio sarnanese», spiega il sindaco Luca Piergentili.

