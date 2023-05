MACERATA - Volata finale per i lavori di ristrutturazione dello stadio Della Vittoria che sono in uno stato molto avanzato e che, almeno per la parte prettamente sportiva, potrebbe riaprire i battenti ospitando le finali giovanili dei tornei Velox e Cleti. Ai primi di giugno. Questo l’obiettivo indicato, sempre che il meteo non metta i bastoni tra le ruote all’impresa che sta ultimando l’intervento.

APPROFONDIMENTI L'APPELLO «Troppo ripidi gli scivoli alla Palla, noi disabili rischiamo di brutto»





Una tribuna in color rosso pompeiano, balaustre completamente restaurate che fanno da cornice al verde rigoglioso del nuovo tappeto in erba sintetica di ultima generazione. Un colpo d’occhio magnifico si è presentato in occasione del sopralluogo fatto dal sindaco Sandro Parcaroli, accompagnato dagli assessori Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi assieme ai tecnici Tristano Luchetti, dirigente dell’Ufficio comunale e Fabrizio Monachesi direttore dei lavori che hanno visitato l’impianto sportivo destinato a essere non solo luogo di riferimento per le associazioni cittadine ma anche di tutti coloro che vogliono fare sport o passare qualche ora all’aria aperta in un luogo accogliente.



«Sarà un nuovo polmone verde di Macerata questo impianto possiamo dirlo ad alta voce - ha esordito Parcaroli -. È un luogo meraviglioso che ai primi di giugno sarà aperto e dove, oltre a chi fa sport, potranno venire anche le famiglie essendoci un’area verde attrezzata per passeggiate e giochi per i bambini. Siamo orgogliosi di avere a Macerata un impianto sportivo monumentale di questo pregio». I lavori sono stati interamente finanziati con le risorse stanziate dal fondo Sport e Periferie per un importo di 1.468.779 euro. Allo stato attuale l’impresa sta completando le pavimentazioni pedonali e a seguire saranno montate quelle carrabili: gli spogliatoi sono quasi terminati, manca parte degli impianti, ma rivestimenti e pavimentazioni degli interni sono concluse. Per la tribuna manca il rifacimento dei gradoni e la loro impermeabilizzazione. Le cancellate sono state montate, manca un po’ di tinteggiatura di alcune parti in muratura mentre si dovrà completare l’intervento sulle mura perimetrali nell’ultima parte, quella in prossimità del tabellone pubblicitario che sarà rimossa e si provvederà al completamento delle mura verso corso Cavour.



«La soddisfazione è quella di trovarsi in un complesso storico-architettonico che fu inaugurato l’11 novembre 1927 e con questo intervento - sottolinea Marchiori - effettuiamo una rigenerazione, ridando nuova vita a un’idea degli anni Venti. Stiamo facendo un grosso sforzo per concludere il cantiere e consentire la disputa delle partite del torneo Velox, diciamo tra fine maggio e metà giugno, in modo che poi possano concludersi i lavori accessori entro l’estate. La gestione proseguirà con la Maceratese, la cui concessione è stata prorogata perché sia nel periodo Covid che durante l’esecuzione dei lavori la concessione non è stata esercitata, per cui per legge statale c’è una proroga prevista e dopo verrà rimessa a bando al pari di tutti gli altri impianti sportivi cittadini». Il terreno di gioco è abilitato alla disputa delle partite dei campionati di settore giovanile e fino al campionato regionale di Prima categoria. «Direi che il nuovo Della Vittoria è nel segno dell’inclusività – ha ribadito Sacchi - questo impianto ha una funzione sportiva ma anche e soprattutto sociale, ricreativa, con grande attenzione sia ai giovani che ai meno giovani. Intorno quello che una volta era uno spazio inutilizzato a Nord dello stadio sarà allestito un vero e proprio anello verde, ogni venti metri ci sarà una postazione per fare fitness, si potrà camminare o sedersi rilassandosi magari facendo un picnic».