MACERATA La Sfera del maestro-scultore Umberto Peschi rivalorizzata e trasferita in un altro luogo per restituire la vista d’insieme dell’angolo più iconico e anche più noto di Macerata composto dalla facciata dell’Arena Sferisterio e da Porta Picena. E’ l’ipotesi che viene lanciata dall’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi, e che si inserisce anche nel dibattito aperto in città legato all’utilizzo pedonale dello slargo recentemente rigenerato con la nuova pavimentazione, al centro del quale da decenni è collocata la Sfera di Peschi, il monumento che arreda l’area dinanzi allo Sferisterio.

La riflessione

«Io credo che sia giunto il momento di fare una riflessione collettiva che riguarda gli aspetti urbanistici e architettonici della città legati alla presenza dell’opera di Umberto Peschi -afferma Silvano Iommi- e la mia idea parte dal fatto che mi pare sia matura la percezione che la scultura in ferro debba e possa essere valorizzata in un altro sito più consono alle caratteristiche stesse della scultura.

Se quando fu collocata inizialmente in questa posizione suscitò l’interesse dei maceratesi e dei turisti, col trascorrere degli anni si è evidenziato come l’attuale collocazione non rende merito al lavoro dell’artista: la Sfera passa quasi inosservata in quanto da una parte la si osserva con lo sfondo di Sferisterio e Porta Picena che ruba l’attenzione e dagli altri lati viene confusa dal traffico di corso Cairoli e delle vie circostanti. Umberto Peschi affermava che gli piaceva vedere la sua scultura quando scendeva a piedi dalla sua casa di via Lauro Rossi, ma ad oltre trenta anni dalla sua scomparsa, penso che lui stesso ora vorrebbe la sua scultura in un sito più visibile che agevoli una maggiore comprensione della bellezza artistica della sua Sfera che avrebbe una maggiore valorizzazione in luoghi che esaltino le linee intrecciate e la trasparenza del globo che invece viene visivamente penalizzato dall’attuale collocazione».

Lo spostamento dell’opera di Peschi avrebbe quindi una duplice valenza: da un lato esaltare maggiormente la valenza artistica e storica della Sfera e dall’altro offrire una visione completamente libera di uno dei luoghi più iconici della città, piazzale Nazario Sauro con la Porta Picena e l’Arena Sferisterio.

La proposta

«L’ideale sarebbe che la Sfera fosse spostata in un luogo dove avesse come sfondo un colore unico come il cielo o il mare –sottolinea ancora l’assessore all’Urbanistica-. Il primo sito che mi viene in mente potrebbe essere il belvedere o terrazza di viale Puccinotti al cui centro potrebbe essere collocata l’opera: si tratta della passeggiata più frequentata dai maceratesi, consentirebbe sempre di affacciarsi dalla terrazza sui giardini Diaz come avviene adesso ma la valorizzazione della Sfera di Peschi sarebbe garantita anche dallo sfondo trasparente che non avrebbe alcun impatto negativo con la visione dei monti Sibillini.

Un altro sito potrebbe essere a Santa Croce, dove attualmente c’è il monumento ai Caduti del Mare e dove pure potrebbe essere spostata la Sfera di Peschi. Lo slargo di piazza Nazario Sauro resterebbe un semplice spazio di rispetto al fondale monumentale, completamente pedonalizzato e molto utile anche nel periodo della stagione lirica come luogo dove gli spettatori possono intrattenersi prima dell’inizio dello spettacolo operistico in arena».