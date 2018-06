Spiragli per una Maceratese in Serie C dopo l'incontro Carancini-Canil

di Mauro Giustozzi

MACERATA - Contatto tra Romano Carancini e Mauro Canil per passare dalle parole ai fatti. Ieri il summit tra il primo cittadino ed il presidente del Matelica per iniziare assieme quel percorso che, da un lato, potrebbe restituire al capoluogo una squadra di calcio dopo l’anno di buio dovuto alla sparizione della Maceratese e dall’altro avviare quel grande progetto che l’imprenditore veneto ha in mente, illustrato ieri a Carancini, che dovrebbe porre le basi per un futuro più certo e duraturo, ad alti livelli, del calcio che sarà espressione non solo di Macerata e Matelica, ma di tutto il territorio.Gli obiettivi enunciati nel piano d’azione presentato da da Canil al sindaco sono ambiziosi, importanti e dal lungo respiro, tanto da indurre Maurizio Mosca ad uscire allo scoperto per fare da sponda maceratese all’imprenditore di Matelica. Pochi minuti dopo che si è concluso l’incontro tra i rappresentanti istituzionali della città e l’imprenditore, è stato lo stesso presidente del Matelica a puntualizzare con una nota gli esiti, positivi, del colloquio avuto con Carancini.