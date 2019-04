Si è spento il medico legale Franco Celi: l'università in lutto

di Luca Patrassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si è spento ieri, all’età di 84 anni, il medico legale e prof di Unimc Franco Celi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa maceratese di San Giorgio: lascia la moglie Elisabetta e i figli Andrea e Silvia. Ad andarsene è anche un pezzo di storia della città che nel professor Celi ha conosciuto una punta di eccellenza.Maceratese di nascita, Franco Celi si era laureato in Medicina a Modena per poi conseguire tre specializzazioni in Medicina legale, Medicina del lavoro e in Cardiologia. Quale sia poi stata la strada percorsa è a tutti noto: non c’è un maceratese che non si sia trovato a confrontarsi o a sentir parlare del medico legale Franco Celi.