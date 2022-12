Si è spento a 71 anni Lauro Costa, fu anche presidente di Banca Marche

MACERATA - Si è spento Lauro Costa, ex presidente di Banca Marche. Aveva 71 anni ed è morto stamattina a seguito di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Per anni è stato al centro della vita economica regionale fino al crac che ha riguardato l'istituto di credito. Nel 2013 venne nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana come riconoscimento per la sua opera. I funerali sono in programma per domani a Macerata.