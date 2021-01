Era sparita da sabato sera, ritrovata dai carabinieri la ragazzina di 15 anni scappata da una comunità per adolescenti

MACERATA - Sollievo. La ragazzina di 15 anni di cui si erano perse le tracce da sabato sera è stata ritrovata dai carabinieri intorno alle 15,30 nei pressi dei Giardini Diaz, le sue condizioni sembrano buone.

Era scattata una vera e propria mobilitazione dopo l'appello lanciato questa mattina su Facebook dall’avvocato Francesca Starace per cercare S., la ragazzina di 15 anni scappata sabato sera da una comunità per adolescenti che si trova in provincia di Macerata.

«Abbiamo saputo che sabato sera è stata accompagnata da un uomo che abita vicino alla comunità fino al capoluogo al terminale dei bus – ha spiegato Starace –. È stata con noi per un anno e siamo la sua famiglia affidataria di appoggio, stiamo insieme un fine settimana sì e uno no. S. era stata con noi fino al 4 gennaio, ci saremmo dovute sentire domenica ma sabato sera mi hanno chiamata dalla comunità dicendomi che si era allontanata». S., è in Italia da quando era piccolissima, e frequenta il primo anno del liceo artistico a Macerata. Ore di grande apprensione e di grande paura, poi finalmente il sollievo.

