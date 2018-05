Un 37enne del Gambia spaccia in pieno giorno a uno studente minorenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Spaccia in pieno giorno a uno studente minorenne. In manette un gambiano di 37 anni. È accaduto ieri mattina al Parco Fontescodella, gli agenti guidati dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe hanno bloccato lo straniero mentre tentava di fuggire. Addosso aveva circa 44 grammi di marijuana. Dagli accertamenti eseguiti successivamente è emerso che il gambiano era già stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio altre tre volte: l’8 agosto 2017, il 30 ottobre 2017 e il 25 febbraio di quest’anno. Questa mattina è stato condotto in tribunale a Macerata per il processo per direttissima davanti al giudice Daniela Bellesi e al Pm Francesca D’Arienzo.