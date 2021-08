Vede i carabinieri e ingoia l'eroina: arrestato con 5mila euro in tasca. Era stato espulso 2 anni fa

MACERATA - Sorpreso nelle vicinanze di un supermercato, alla vista dei carabinieri ingoia sei ovuli di eroina. È finito in manette un nigeriano di 36 anni. Il giovane, clandestino e gravato da un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso nel 2019 dall’autorità giudiziaria di Verona poiché ritenuto persona socialmente pericolosa, aveva addosso 4.780 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’arresto è stato eseguito giovedì mattina dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata al termine di tutti gli accertamenti effettuati per recuperare lo stupefacente.

