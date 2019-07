Spaccio di eroina ai gardini Diaz: preso in Francia l'ultimo latitante nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Era sfuggito all'operazione antidroga "Hishan": latitante nigeriano arrestato in Francia.L'indagine aveva portato a 32 misure cautaleri per lo spaccio di eroina a Fontescodella e ai Giardini Diaz di Macerata, ma alcuni erano riusciti a sfuggire alla cattura. Uno dei fuggitivi, un nigeriano 24enne, era stato preso dai poliziotti all'aeroporto di Malpensa. E ora la polizia, in sinergia con i colleghi francesi, è riuscita ad affidare alla giustizia anche il secondo latitante, un 32enne nigeriano, preso a Marsiglia. Dove con falso nome aveva fatto rischiesta di asilo. Ora sarà estradato.