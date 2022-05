Spaccio di droga e siringhe a terra: le aree dello sballo a ridosso del centro. Scattano controlli a tappeto

MACERATA - Bagni pubblici e parchi comunali. Sono queste le zone di Macerata in cui avviene maggiormente il consumo di droga secondo i bollettini settimanali di abbandono di siringhe che il Cosmari consegna puntualmente al Comune per favorire un maggiore controllo di aree specifiche della città. Grazie alla stretta collaborazione tra i due enti, si riesce così a mappare in quali zone pubbliche avviene il maggior recupero di siringhe gettate dai tossicodipendenti che ne fanno uso.



Secondo gli ultimi report l’area in cima a questa triste classifica è quella dei bagni pubblici di viale Trieste, seguita dai bagni di via Berardi. Dietro alle toilette pubbliche ci sono poi i parchi: in testa i giardini Diaz e poi quelli di via Isonzo. In queste precise aree la polizia locale guidata dal comandante Danilo Doria ha intensificato i controlli con agenti in borghese, a volte anche con la telecamera mobile per tenere la situazione sempre più sotto osservazione. Segue da vicino il quadro complessivo anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Macerata Paolo Renna, che ha annunciato l’installazione di nuove telecamere praticamente proprio in tutte le aree sopracitate che ne sono sprovviste. La videosorveglianza sarà incrementata grazie ai recenti finanziamenti arrivati all’ente che permetteranno l’installazione di nuovi apparecchi e quindi una maggiore copertura a scopo deterrente, ma anche di indagine e appunto accertamento. Non bastano però solo le immagini video e i controlli diretti delle forze dell’ordine, ma serve anche cura e decoro delle zone in questione.



«Bisogna fare grande attenzione a tutte le aree, specialmente a quelle in cui avvengono questi fenomeni – spiega l’assessore Renna –. Porto l’esempio della zona del monumento ai Caduti, dove abbiamo sistemato il verde e curato alcuni dettagli dopo le segnalazioni. Ora quella zona possiamo definirla come “bonificata”, in quanto di fatto ha cambiato pelle e si è perso quel senso di abbandono. Più spazi controlliamo e curiamo, più spazi togliamo alla malavita. Invitiamo anche i cittadini a segnalarci continuamente eventuali problematiche di questo tipo, in modo da poter informare le forze dell’ordine e far fronte a quante più situazioni di disagio possibili». In primis il Comune ha a disposizione il corpo di polizia locale, una nutrita squadra che si sta dando molto da fare negli ultimi mesi e che ha ricevuto anche personale a supporto. «A Macerata da questo punto di vista si sta facendo un grande lavoro, credo che abbiamo uno dei corpi di polizia locale più forniti delle Marche, con persone preparate e ultimamente anche nuovi innesti – prosegue Renna –. Sono arrivati infatti diversi ragazzi molto volenterosi che garantiscono un lavoro costante su temi come questi, ovviamente sempre in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Siamo orgogliosi di loro». Sul consumo di droga purtroppo Macerata vanta numeri importanti, lo dimostrano ad esempio le overdose in serie avvenute in città nei mesi scorsi.



«Oltre al controllo, in mano al mio assessorato, è importante anche fare prevenzione – aggiunge Renna –. L’assessore ai Servizi Sociali Francesca D’Alessandro si sta dando da fare in merito e ci sta lavorando molto. Si tratta di un lavoro molto grande e molto profondo, purtroppo da fare spesso con pochissime risorse in quanto purtroppo la battaglia alla droga a livello di governo centrale non esiste. Si tratta di una vera e propria guerra culturale, la droga fa male e fa morire. Anche avere una singola overdose in tanti anni a livello cittadino è troppo, figuriamoci quando diventano più di una. Serve un cambio culturale, su questo siamo tutti d’accordo e noi come Comune mettiamo in campo tutte le nostre forze a disposizione – conclude Renna -. Finché sarò assessore combatterò fino all’ultimo su questo fronte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA