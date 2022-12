Spaccio di droga a Macerata, intervento della polizia: denunciato un 44enne. Segnalato anche un giovane di 19 anni

MACERATA- E' stato denunciato e dovrà rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne di Macerata trovato - domenica 4 dicembre intorno alle 17.30 - in possesso di oltre 10 grammi tra hashish e marijuana. Nella circostanza fermato anche un giovane di 19 anni con addosso alcuni grammi di hashish (per lui è scattata la segnalazione).

L'intervento

In via Galileo Galilei gli agenti avevano notato qualcosa di strano vedendo i due nel parcheggio sottostante della Protezione Civile. Una volta scattata la perquisizione personale e dell'automobile la scoperta. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso.