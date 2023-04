MACERATA Stretta contro lo spaccio e il bivacco. Controlli serrati da parte della polizia locale di Macerata per rispondere all’emergenza droga e alcol tra i giovanissimi. Sotto scacco anche gli edifici abbandonati che diventano giacigli di fortuna per gli sbandati. Piazza Pizzarello, centro storico, giardini Diaz e scuole sono gli osservati speciali, con uno sguardo ancora più attento a corso Cairoli, viale Don Bosco e stazione ferroviaria dove presto arriveranno le nuove spycam.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Tremendo scontro a Valfornace, centauro di 40 anni muore sulla Provinciale





Diverse le operazioni che hanno permesso agli agenti, guidati dal comandante Danilo Doria di portare a casa risultati importanti. Sul fronte del bivacco le operazioni hanno riguardato un edificio abbandonato in piazza Pizzarello e uno stabile in vicolo Squarcia, in pieno centro. Nel primo caso, una pattuglia della municipale si è accorta della recinzione del cantiere divelta e di alcune impronte. A confermare che nella struttura da giorni c’erano strani movimenti è stata una residente. Una volta dentro, infatti, sono state trovate due persone che si erano create un giaciglio di fortuna con vestiti, coperte e siringhe a terra. Uno di loro ha consegnato spontaneamente uno spinello.



Trovata anche una modica quantità di hashish: la persona è stata segnalata alla prefettura come assuntrice. Il curatore fallimentare dell’immobile ha presentato querela per invasione dei terreni edifici e i due sono stati denunciati. In vicolo Squarcia è stata una residente a segnalare l’occupazione abusiva di un immobile di proprietà del Comune. Tre le persone trovate all’interno che sono state denunciate a seguito della querela presentata dal dirigente del servizio tecnico. Ma l’emergenza riguarda anche l’abuso di alcol e droga da parte dei giovanissimi. In piazza Pizzarello la municipale ha fermato un gruppo di ragazzine minorenni - una di loro era anche ferita al volto - in stato di ubriachezza.

Rintracciati i genitori, due di loro sono state sanzionate per ubriachezza manifesta. Sempre in piazza Pizzarello, durante un giro di controllo per lo spaccio, è stato ritrovato dell’hashish in possesso di un minore. Anche in quel caso sono scattate la segnalazione in prefettura e la sanzione. Fondamentale, spesso, la collaborazione non solo dei cittadini, ma anche delle aziende di trasporto. Gli agenti - in borghese - hanno svolto una serie di controlli nei bus di linea e urbani dopo la segnalazione riguardo alcuni minori che fumavano all’interno degli autobus. Cresce poi l’attenzione nel centro storico e, in particolare, lungo corso Cairoli dove le pattuglie effettuano più controlli al giorno, e in alcuni casi, con i cani antidroga grazie alla collaborazione dei comandi di Ascoli Piceno e Tolentino.

Collaborazione che ha permesso di segnalare alla prefettura una minorenne in possesso di sostanza stupefacente alla Terrazza dei popoli. Non mancano poi i controlli durante le serate universitarie: servizi serali con l’utilizzo dell’etilometro che, solo nelle ultime tre settimane, hanno permesso di ritirare circa otto patenti per guida in stato di ebbrezza. «Le attività - spiega il comandante Doria - vengono svolte anche dietro ai solleciti della cittadinanza e dell’amministrazione comunale. C’è una parte attiva della cittadinanza che ci segnala alcune situazioni. Siamo sicuri che, grazie all’installazione delle nuove spycam in centro, non solo ci sarà un maggiore controllo, ma anche deterrenza, perché è importante lavorare sulla percezione della sicurezza dei cittadini e sapere che ci sono più telecamere permette a commercianti e residenti di stare più tranquilli». Un grande impegno per la sicurezza.